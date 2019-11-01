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Sucuoğlu: Ülkeye gelecek çalışanlardan sertifika ve ilgili sektör tecrübesi aranacak

Mülteci Hakları Derneği yetkilileri insan ticaretine ilişkin projelerini bakan Sucuoğlu ile paylaştı

01 Kasım 2019 Cuma 19:10
Sucuoğlu: Ülkeye gelecek çalışanlardan sertifika ve ilgili sektör tecrübesi aranacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesinin yürütücüsü Mülteci Hakları Derneği’nin yetkililerini kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, görüşmede Faiz Sucuoğlu’na  proje hakkında bilgi verildi ve destek talep edildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, insan ticaretini önleme amacıyla kapsamlı  bir müdahale öngören iki yıllık projede, farkındalığın artırılması ve siyasi iradelerin yükseltilmesi için çalışılacak. Projesinin çalışma toplantılarına, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığından  bir temsilci de katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasası’nın komitede onaylandığını, bugün itibariyle kayıt dışılıkla ilgili çok ciddi tedbirler aldıklarını, artık ülkeye gelecek olan çalışanlardan sertifika ve ilgili sektör tecrübesi aranacağını vurguladı.

Kayıt dışılığın  insani dram ile eş anlamlı olduğunu kaydeden Sucuoğlu, alınacak  tedbirlerle kayıt dışına çıkılmasının büyük ölçüde engelleneceğini, aynı zamanda çalışana da  ciddi  haklar  verileceğini  belirtti.

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Altan 2019-11-01 19:30:34

Oturduğun yerde ahkam kesip resim çektireceğine;memlekete üç aylığına getirilip gün doğumundan gün batımına köle gibi çalıştırılanları ve bunları çalıştıranları tespit gereğini yap daha sonra seni alkışlarız..Eminim bunların hepsini biliyorsunuz,size devamlı alo 102'ye yapılan ihbarlar olmasına rağmen hiçbir tedbir almıyorsunuz..Örneğin bu ülkede inşaatlarda çalışan sıvacıların geneli Kars'tan getirtiliyor,her üç ayda bir ekibin biri gidiyor diğeri geliyor..Ve daha neler..Gidip inşaatları denetliyormusunuz? Elbette hayır..

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