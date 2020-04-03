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Sucuoğlu: “Virüsü atlatmış gibi, geçim derdine düştük”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genç TV'de yayınlanan sabah programında canlı yayına bağlanarak, güncel değerlendirmelerde bulundu

03 Nisan 2020 Cuma 10:23
2458 Okunma
Sucuoğlu: “Virüsü atlatmış gibi, geçim derdine düştük”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genç TV’de yayınlanan sabah programında canlı yayına bağlanarak, güncel değerlendirmelerde bulunarak, ekonomik problemlerden önce sağlığımız için endişe etmemiz gerektiğine dikkat çekti.

Şu an halen sağlığın ön planda olması gerektiğini ve ekonomik kaygıları düşünme zamanı olmadığını kaydeden Sucuoğlu, önümüzde zorlu bir süreç olduğunu ve vaka sayısının daha da yükselebileceğini söyledi.

Sucuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümetin, ekonomiyle ilgili hazırladığı raporu gördüm, bunlar beklenen sonuçlar. Önemli olan nasıl bir tedbir alınacağıdır. Çözümün ne olacağı ve nasıl bir adım atılacağı çok önemlidir. Son günlerde, sanki ekonomi sağlığın önüne geçmiş gibi duruyor. Virüs konusunda önümüzde çok daha zor günler var. Bu vaka sayısı daha yükselecek. Sanki biz Koronavirüsü atlatmış gibi ekonomi derdine düştük. Sağlık açısından insanlarımız haklı, evde oturmaktan usanmış olabilirler. Ama salgın daha ciddi boyutlara gelirse, sağlığımızın peşine düşeceğiz. Türkiye’de çok değerli profesörlerimizi Koronavirüs dolayısıyla kaybettik. Bu haber bizi çok üzdü. Herhangi bir gevşeme yapmadan, konsantrasyonumuzu virüse vermemiz gerekiyor. Virüs geçmiş gibi, geçim derdine düştük. Ne isterse olsun, sağlığınızı kaybettiğiniz zaman ekonomik durumunuzun hiç bir değeri yoktur.”

Kıbrıs Haberci

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıFaiz SucuoğluKoronavirüs
Yorumlar
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KIBRISLI 2020-04-03 11:25:19

Hade be ordan garagöz ! İnsanlar dert sahibi oldu sizin yüzünüzden. Virüs değil sizsiniz tehlikeli olan !

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vatandas 2020-04-03 12:22:58

SAYIN BAKAN OZEL SEKTORE DE EL ATINIZ HALA DAHA ODENMEDIK DILENMEYE MI BASLAYLIM YOKSA HIRSIZLIK MI YAPALIM KIMSE GELIP HALIMIZI SORON YOK NE BELEDIYE NE DE MUHTAR HER KES KENDI DERDINDE YARDIM ISTIYORUZ YARDIM

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Can 2020-04-03 15:35:57

Yani koronadan olmezseniz açlıktan olun mu diyor bakan.

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