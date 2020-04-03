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Tabip Örgütleri yurt dışından gelişler konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, ülkeye getirilecek kişilerin kurallara bağlanmaması durumunda yeni koronavirüs salgını ile mücadelede zorluk yaşanacağı uyarısında bulundu.

03 Nisan 2020 Cuma 15:37
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Tabip Örgütleri yurt dışından gelişler konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, ülkeye getirilecek kişilerin kurallara bağlanmaması durumunda yeni koronavirüs salgını ile mücadelede zorluk yaşanacağı uyarısında bulundu.

Üç örgütün yaptığı ortak yazılı açıklamada, “ülkede ilk covid-19 vakasının saptanmasının üzerinden 25 gün geçmesine rağmen kamu sağlık merkezlerinde alt yapı düzenlemelerinin yeterli düzeye getirilemediği, özellikle yoğun bakım yatak sayısının arttırılamadığı” ifade edildi.

İsteyen yurttaşların ülkeye gelebilmesi için hükümetin yürüttüğü çalışmalarına işaret edilen açıklamada, “Ancak bilimsel veriler ışığında sağlık sistemimizin genel yapısını da göz önünde bulundurarak ülkemize getirilecek olan herkeste bazı kritlerlere  uygun düzenleme yapılmadığı takdirde Covid-19 pandemisiyle mücadelede daha fazla zorluk yaşanacağı konusunda hükümeti bir kez daha uyarırız” denildi.

Açıklamada, yurttaşların mümkün olduğu kadar küçük gruplar halinde ülkeye getirilmesi, seyahat esnasında yolcuların maske takması, solunum, temas ve damlacık izolasyonlarının sağlanması, yolcuların adaya geldikten sonra uygun koşullarda 21 gün karantinada tutulması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, sadece KKTC yurttaşı veya eşlerinin ülkeye girişine izin verilmesi, ülkeye gelmek isteyenlerin  daimi ikametgahının KKTC olması,  son 5 gün içerisinde PCR testi yapmış ve sonucu negatif olarak saptanmış olması gerektiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Tabipleri BirliğiKıbrıs Türk Hekimler SendikasıKıbrıs Türk Tabipleri Odası
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Magusalı 2020-04-03 15:47:22

Öğrenciler dışında birçok çift uyruklu vatandaşın da Avrupadaki vakalardan korkarak gelmek isteyeceği olacaktır. Bu nedenle dikkatli davranılmalı.

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