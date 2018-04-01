Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'in haberine göre; Karayolları Dairesi’ne ait Büyükkonuk- Kilitkaya Bölgesi’nde mevcut olan Taşocağı işletmesinin genişletilmesinin planlanmasına Biyologlar Derneği Genel Sekreteri Hasan Sarpten ve Biyolog Tuğberk Emirzade’den tepki geldi.

Çevre Platformu üyesi ve Biyologlar Derneği Genel Sekreteri Hasan Sarpten, Büyükkonuk- Kilitkaya Bölgesi’nde mevcut olan Taşocağı işletmesinin ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kapatıldığını ve kullanılmadığını belirtti. Taş ocağının iyileştirilmesinin çok önceden konuşulduğuna dikkat çeken Sarpten, özellikle Kuzey Sahil Yolu’na en yakın bölgede olması nedeniyle sürekli kullanıldığını ve bu nedenle tekrardan açıldığını kaydetti.

Biyologlar Derneği Genel Sekreteri Sarpten:

“Taş Ocakları azaltılacağı yerde genişletiliyor”

Sarpten, söz konusu genişletme çalışmasının yapılacağına yönelik planlamayla ilgili bilgiyi basından öğrendiklerini belirterek, “anlaşılan o ki daha da büyütülmesi gündeme geldi. Biz bunu doğru bir yaklaşım olarak bulmuyoruz. Bizler ülkemizdeki taş ocaklarının azaltılmasını, iyileştirilmesini ve rehabilite edilerek kapatılmasını düşünürken, genişletme çalışması içine girilmesi bizi endişelendiriyor” diye konuştu.

Biyolog Tuğberk Emirzade:

“Taş ocakları uluslararası standartları uygulamıyorlar”

Biyolog Tuğberk Emirzade, taş ocaklarının uluslararası standartlara göre ve etrafındaki doğaya minimum zarar verecek şekilde işletilmesi gerektiğini belirtti. Emirzade, bir taraftan taş ocağı işletilirken bir taraftan da rehabilitasyona rastlanması gerektiğinin altını çizerek, esas sorunun bu olduğunu söyledi.

Emirzade, “Diyelim ki mevcut taş ocağı beş parsele ayrılır. Birinci parsel kullanıldıktan sonra ikinci parsele geçildiğinde birinci parselde rehabilitasyona rastlanması gerekir. Böyle bir şeye hiç rastlamıyoruz. Taş ocakları uluslararası standartları uygulamadıkları sürece genişletilmelerine izin verilmemesi gerekir. Taş ocağına da izin verilmemelidir”

Emirzade, bu şekliyle taş ocaklarının büyük bir çevre felaketi olduğuna vurgu yaparak, herhangi bir işlem yapılacaksa çevrenin mutlaka korunarak yapılması gerektiğini söyledi.