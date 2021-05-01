Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tasarruflarında Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıslar Tutuklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...

Tasarruflarında Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıslar Tutuklandı

Alınan bir bilgi ışığında 30.04.21 tarihinde Gazimağusa ’da kalmakta oldukları bir yurt odasında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunan GKRY vatandaşı Andreas Georgiou (E-24) ve kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Reighn Achilles Kim Grooke suçüstü hali tutuklandılar.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:04
49 Okunma
Tasarruflarında Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıslar Tutuklandı

KAYNAK:MHA

Zanlılar bugün 01.05.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.
İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu önünde tespit edilerek alıkonduklarını, akabinde kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada balkon bölümünde yerde bir poşet içerisinde şeffaf naylon poşet parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.
Olay yerinde yapılan soruşturmada zanlı 1’in mesele ile ilgili bir bağlantısı olmadığı yönünde bir beyanı olduğu, zanlı 2’nin ise bulunan uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğu yönünde sözlü beyanda bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlıların yaptıkları beyan dışında herhangi bir ifade vermediklerine değindi.
Yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların KKTC ye yasal yollardan giriş yaptıklarına dair herhangi bir kayıt bulunmadığına ve yanlarında herhangi bir seyahat belgesi bulundurmadıklarına vurgu yapan tanık polis, zanlıların KKTC’ye nereden, nasıl ve ne şekilde geçiş yaptıklarına dair kesin bir bilginin henüz elde edilemediğini söyledi.
Zanlıların KKTC’ye nasıl geçtikleri ile ilgili beyanlarının ne olduğu sorusu üzerine cevap veren tanık polis, zanlıların GKRY’ den KKTC’ ye geçiş yaptıkları yönünde beyanları olduğunu ancak hangi yerden ne şekilde geçtikleri ile ilgili bir bilgi elde edilemediğini söyledi.
Tahkikatın yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler yanında bölgede kamera görüntüsü olup olmadığının araştırılacak olması yanında cep telefonlarının de inceleneceğine vurgu yapan tanık polis, sabukların KKTC’ye ne şekilde, nasıl ve nereden geldiklerinin de araştırılacak olması nedeniyle zanlılar aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayıs İşçi Bayramı Yürüyüşü ve Ortak Mitingi Gerçekleşti
1 Mayıs İşçi Bayramı Yürüyüşü ve Ortak Mitingi Gerçekleşti
Basın-Sen: Tatar'ın "Gazetecilere Yönelik Segilediği Tavır Kabul Edilebilir Değildir"
Basın-Sen: Tatar'ın "Gazetecilere Yönelik Segilediği Tavır Kabul Edilebilir Değildir"
YENİ “OLDUBİTTİ SENARYOLARI” İDDİASI
YENİ “OLDUBİTTİ SENARYOLARI” İDDİASI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim