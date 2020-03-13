Tatar: “Asla sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecektir”

Başbakan Ersin Tatar halkı koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Tatar, sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyeceğini açıkladı.
Tatar’ın açıklaması şöyle:
“Değerli kardeşlerim lütfen sadece resmi açıklamalara itibar ediniz. Asla sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecektir.”
Belani versin artik senin gibi adamin cumhurbaskani ister halk ister sen kabul etme ne umrunda
Ulkeye tum giris sinirlarini kapatmadiginiz su gunde bu kadar kesin konusmayin bence.
O. hal ilan edilmeli. Çünkü halkımız bunun ciddiyetini anlamamışlardır.
Sn.Tatar. O.Hal ilan etmezseniz durum daha da kötüye gidecek ve siz de Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybedeceksiniz.