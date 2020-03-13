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Tatar: “Asla sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecektir”

Başbakan Ersin Tatar halkı koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirerek, sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyeceğini açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 19:35
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Tatar: “Asla sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecektir”

Başbakan Ersin Tatar halkı koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tatar, sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyeceğini açıkladı.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Değerli kardeşlerim lütfen sadece resmi açıklamalara itibar ediniz. Asla sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecektir.”

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüs
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Senem 2020-03-13 20:05:17

Belani versin artik senin gibi adamin cumhurbaskani ister halk ister sen kabul etme ne umrunda

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Magusali 2020-03-13 20:54:06

Ulkeye tum giris sinirlarini kapatmadiginiz su gunde bu kadar kesin konusmayin bence.

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Magusalı 2020-03-13 21:01:16

O. hal ilan edilmeli. Çünkü halkımız bunun ciddiyetini anlamamışlardır.

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Magusalı 2020-03-13 21:03:26

Sn.Tatar. O.Hal ilan etmezseniz durum daha da kötüye gidecek ve siz de Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybedeceksiniz.

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