Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kişi daha tutuklandı
1 kişi daha tutuklandı
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar İddiası
Hamitköy’de 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel...
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
KKTC'de ikamet izni bile yok
KKTC'de ikamet izni bile yok
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün daha tutukluluk
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün...

Tatar-Çavuşoğlu görüşmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün saat 13.00'te kabul ederek görüştü.

14 Kasım 2020 Cumartesi 13:34
685 Okunma
Tatar-Çavuşoğlu görüşmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün saat 13.00'te kabul ederek görüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli : "4 pozitif vakaya rastlandı"
Pilli : "4 pozitif vakaya rastlandı"
UBP-DP-YDP ortak toplantıya girdi
UBP-DP-YDP ortak toplantıya girdi
KKTC’nin 37’nci Kuruluş yıl dönümü… TMT Anıtı’nda tören düzenlendi
KKTC’nin 37’nci Kuruluş yıl dönümü… TMT Anıtı’nda tören düzenlendi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim