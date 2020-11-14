Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün saat 13.00'te kabul ederek görüştü.
Tatar-Çavuşoğlu görüşmesi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün saat 13.00'te kabul ederek görüştü.
14 Kasım 2020 Cumartesi 13:34
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