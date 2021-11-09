Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
banner107

Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti

09 Kasım 2021 Salı 19:33
31 Okunma
Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
banner108

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç, federasyon olarak KKTC bayrağı ile katıldıkları müsabakaları ve elde edilen farklı başarıları Cumhurbaşkanı Tatar’la paylaştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, federasyonu yıllardır yürüttükleri çalışmalarından dolayı kutlayarak, gençlere fırsat verilmesinin ve uluslararası camiada bizi KKTC bayrağı ile temsil eden gençlerin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan spor ambargolarına rağmen yapılan bu gibi faaliyetlerin KKTC’nin tanıtılmasına ve devlete güç verdiğini ve olumlu yansımaları olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, devletimizin kendi insanlarına, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin gençlerine ve çocuklarına her türlü spor alanında fırsatlar verebilmesinin öneminin altını çizdi.
Kabulde Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de son 24 saatte 266 vaka tespit edildi
Güney’de son 24 saatte 266 vaka tespit edildi
Gürcafer: “Kısa vadede yapılabilecek küçük dokunuşlara ihtiyaç vardır”
Gürcafer: “Kısa vadede yapılabilecek küçük dokunuşlara ihtiyaç vardır”
Lapta-Alsancak Yolu’nun ihalesinin devamı kararı üretildi
Lapta-Alsancak Yolu’nun ihalesinin devamı kararı üretildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim