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Tatar, siyasi parti başkan ve temsilcileri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileri ile görüştü.

31 Ekim 2020 Cumartesi 13:52
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Tatar, siyasi parti başkan ve temsilcileri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın davetiyle, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmede, 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin Meclis’e sevk edilmesi ile ilgili süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığındaki toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı (DP) Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı.

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