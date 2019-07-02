Tatar: Suriye’ye dikkatli olması konusunda mesaj gönderdik

Taşkent’e düşen füze ile ilgili soruları yanıtlayan Başbakan Tatar, yaptıkları değerlendirmede füzenin bir kaza veya bir hedef şaşması sonucu KKTC topraklarına düştüğünü değerlendirmesinde bulunduklarını söyledi.

Taşkent’e düşen füzeye benzer bir füzenin Aralık ayında Gaziantep yakınlarına düştüğü bilgisini de paylaşan Tatar, bir yerleşim yerine düşmemesi ve can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Böyle bir olayın yeniden yaşanmamasının önemine işaret eden Başbakan Tatar,

KKTC makamlarının Türkiye üzerinden Suriye’ye dikkatli olması konusunda mesaj gönderildiğini kaydetti.

“Bölgenin huzuru için dikkat edilmeli” diyen Tatar, gerekli tepkilerin gerekli makamlara yapıldığını belirtti.

Başbakan Tatar bir soru üzerine KKTC’nin bilerek hedef alınması gibi bir düşüncenin olmadığını söyledi.

Maraş konusundaki soruları da yanıtlayan Başbakan Tatar, hükümetin bölgede envarter çalışması yapılması yönünde karar aldığını hatırlattı, çalışmanın ardından Maraş’ın Türk yönetiminde açılmasının düşünüldüğünü yeniledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Maraş’ta işlevini tam olarak yerine getiremediğini kaydeden Başbakan Tatar, “eğer yerleşime açılabilirse o zaman Taşınmaz Mal Komisyonu’na, bizim Evkaf idaresi Vakıf malları için de olmak kaydıyla, diğer eski sahipleri de başvurabilecek. Başvurduklarında idare kapsamında da olabilecekler. Dolayısı ile tazminatlardan da kurtulmuş olacak ve orası da bu kadar seneden sonra yerleşime açılabilecektir” dedi.

Maraş’ın bir anlaşma olursa Rumlara iade edilebileceği düşüncesi ile hep kapalı tutulduğunu kaydeden Başbakan Tatar, “50 yıl sonra artık federal temelde bir anlaşmanın olamayacağı açık açık ortaya çıkmışken ve Doğu Akdeniz’de bir takım çatışmalar ve gerginlikler ortaya çıkarken Rum tarafı Türk tarafının Annan Planı’ndan sonra hiçbir esnekliğini ve iyi niyetini cevaplayamazken, bir anlaşma da ufukta yokken artık Maraş’ın açılması gündeme gelebilir diye düşünüyoruz. BM de dahil çeşitli uluslararası merkezlerle istişare içinde, Maraş’ın Türk yönetiminde açılması artık gerçekten gündemdedir” dedi.

Konuyu Türkiye ile de istişare ettiklerini kaydeden Başbakan Tatar, Maraş’ın açılmasının KKTC’nin ekonomisinin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Maraş’ın açılmasının KKTC’ye yapılan haksız ambargolara yönelik tepkisel bir adım olacağını kaydeden Tatar, doğru adımlarla KKTC’nin pozisyonunun daha güçlendirmenin temel hedefleri olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisinin kurduğu hükümetin programında ilk kez, federal temelde bir anlaşmanın tükenmekte olduğu, alternatif yöntemlerin yani iki devletli bir çözüm yolunda yürünmesi gerektiğinin belirtildiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, “Doğu Akdeniz’de Rumların tek taraflı hareketleri, petrol ve doğal gaz yataklarının zenginliklerinin paylaşımında Türk tarafını tamamen dışlamaları ve Türk tarafına meydan okumaları bize Türkiye ile birlikte kendi münhasır ekonomik bölgelerimizde ve diğer karasularında örtüşen menfaatlerimizi ileri götürmek için hak doğuruyor” dedi.

(BRT)