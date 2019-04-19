Tel-Sen: Sorularımıza cevap bulmak için YİM’e başvurduk

Konuyla ilgili Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yaptıkları sunumun üzerinden yedi ay geçtiği halde bakanlığa sorulan sorulara yanıt verilmediği dile getirildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlandığı iddia edilen Yeniden Yapılandırma çalışmasının Bakanlık tarafından hazırlanılmadığı, birileri tarafından dayatılan bir yapılandırma modeli olduğu izlenimimiz Bakanlığın her geçen gün sendikamızın görüşlerini çürütme adına vermiş olduğu uğraştan daha iyi anlamaktayız.
Tel-Sen mücadelesini her alanda sürdürmeye devam edecektir. Çünkü iddia ediyoruz ki yapılmak istenen yapılandırma modeli kamu malını özele tamamen peşkeş çekmektir.”
(BRT/TAK)