TKP Güzelyurt İlçe Binası Hizmete Açıldı

TKP Güzelyurt İlçe Binası'nın açılışı Cumartesi günü (25 Aralık 2021) düzenlenen coşkulu törenle hizmete açıldı. Güzelyurt'un en işlek caddelerinden biri olan Beşyol'da bulunan ve yıllardır Atıf Bakkaliyesi olarak bilinen bina bundan böyle TKP Güzelyurt İlçe Binası olarak hizmet verecek. Yeni TKP binası Güzelyurt'ta kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Atatürk'ün kaplaklı resminin altında Güzelyurtlular hatıra resimleri çektiriyor.

Açılışa, TKP Genel Başkan Mehmet Çakıcı, her bölgeden Milletvekili adayları, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Genel Başkan Mehmet Çakıcı konuşmasına, Güzelyurt İlçe binasının açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Asgari ücret konusunda da büyük bir yalan filmi oynandığını belirten Çakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü “Asgari ücret belirlenirken toplantıda tam bir yalan rüzgarı oynandı. Bakan ve işveren sendikası yetkilileri insanları kandırmaya çalışarak bir yalan filmi oynadılar. Bunlara Oscar ödülü vermek gerekir. Oscar’a yakışan bu filmin adı ise ‘Kıbrıs’ta Büyük Yalan’ olmalı herhalde. DP’li şimdiki bakan ile eski DP’nin müdürü işveren sendikası başkanı bir araya gelmişler tam bir film çekiyorlar. Seçim yasaklarının olduğu dönemde imzalar atılıyor. Atılan imzalar işverenler sendikası tarafından mahkemeye götürülüyor. Halka göstermelik bir şov yaparak bir yalan filmi oynuyorlar. Ya mahkeme iptal edecek ya da yıllarca mahkemede konu sürüncemede kalacak. Böyle olunca da sanki de asgari ücreti yükseltmeye çalışmışlar gibi bir role bürünüp her iki tarafta danışıklı bir film çekiyorlar. Ekmekten mazota, ilaçtan tarım ürünlerine zamlar yetmezmiş gibi bir de bu asgari ücreti yükseltiyorlarmış gibi bir role bürünerek insanlarımızın psikolojileriyle de oynamaktan çekinmiyorlar. Batırdıkları yurdumuzun insanını kandırmaya çalışıyorlar. Ülke insanına yazıktır günahtır” dedi.

Kıbrıs Türk halkı için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Çakıcı, sürekli yükselen döviz kurları yüzünden yok olma noktasına gelen ülke insanının evlerini, arabalarını, iş yerlerini kaybetmesine göz yummayacaklarını söyledi. TKP'nin iktidara gelmesi halinde öncelik vereceği konuların başında ekonomik sorunların geldiğini kaydeden Çakıcı, "İç piyasadaki Sterlin kuru 12'ye sabitlenecek. Kredilerin ödenmesi, üniversite harçları ve kiralar 12’ye sabitlenmesi sağlanacak. Yurt dışından kaynaklanan 12 ve 20’lere çıkan yüksek kur arasındaki fark ise ihtiyaç duyulan kaynak Vergi Reformu yapılarak turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden alınacak. %0 vergi ödeyen casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde herkes gibi %20 Kurum ve Gelir Vergisi alınarak devlet kaynakları artırılacak. Kaçak sanal betler vergilendirilecektir. Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçlarımız olan sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel ihtiyaçlarımız için 12'den yukarı olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Yani zenginden alınıp fakire verilecektir. Bunun yolu zenginlerin vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir. Tarım Reformu yapılarak birkaç büyük çiftçinin zenginleşmesinin önüne geçilerek teşvik sistemi küçük ve orta ölçekli çiftçilerin hayatta kalmasının sağlandığı yeni bir sisteme geçilecektir. Bankalardaki yüksek faizlerin önlenmesine yönelik Faiz Yasası geçirilecektir. Ancak bütün bunlar yapılmaz ise Kıbrıs Türk halkı malesef ezilecek ve yok edilmeye mahkûm bırakılacaktır" dedi.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “TKP, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.