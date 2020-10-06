TOLGAY: “GÖZLEMLEDİKLERİMİZ HEM ACIYI, HEM UTANCI YAŞATTI”

Tolgay mesajında şunları söyledi:

“Asrın Su Projesi''nin devreden çıkması üzerine susuzluğun ortasında kaldık ya, öğrendiklerimiz ve gözlemlediklerimiz bize hem acıyı, hem de utancı yaşattı... Anavatan Türkiye'nin, Türkiye vergi yükümlülerinin parasıyla ülkemizin en uygun yerlerine döşediği 16 göletin yarısı bile bize yardımcı olamadı... Neden?.. Çünkü suyu çekilen bu göletlerin bakımını derin bir bilinçsizlik ve umursuzlukla ihmal ettik... Gönendere'den gelen haber ise yüzümüzün utancını daha da kızarttı... Gölet lebalep dolu, ama suyu kullanılamıyor!.. Çevredeki ağaçlar ve yeşillikler kururken bu dopdolu göletten tek kova su alınıp kuraklıkla savaşılamıyor... Göletten araziye su taşıyan borular 6 yıldır tıkalı, arıtma sistemi berbat durumda ve borulara su verecek motor çalışamayacak denli arızalı... Sonra da göletin çevresindeki tarım ve hayvan üreticileri iflasın içinde olduklarından yakınırlar... Bölge inanları yüzlerini yıkayacak sudan yoksun kaldıklarını seslendirirler... Suyun kurak ülkemizde altın değerinde olduğu tartışma kaldırmazken, lebalep dolu bir gölet için tüm bu sorunlar aşılamaz değildir... Azim olsa yapılacak işlerin kaynağı da kolay bulunur, ama o çaba da gösterilmedi ne yazık... Son tahlilde diyeceğim o ki, Anavatan Türkiye'nin bize kazandırdığı yaşam kaynaklarını idame ettirebilecek basiretten bile yoksunuz... Acı gerçeğimiz maalesef bu... Lafazanlıkta üstümüze yok, iş yapmaya gelince ortadan kayboluruz...”