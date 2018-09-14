Töre, 39. Tümen Kurmay Başkanı Aydın’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Töre’nin veda eden Topçu Albay Mustafa Aydın’a Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın portresini ve ay yıldızlı bayrakların rozetini hediye ettiği kaydedildi.



Töre, Komutan Aydın’a yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyarette Töre’ye, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova da eşlik etti.