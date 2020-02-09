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Töre: "KKTC, Türkiye ile her zaman bir ve bütün"

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan Türkiye ile her zaman bir ve bütün olduğunu belirtti.

09 Şubat 2020 Pazar 14:55
Töre: "KKTC, Türkiye ile her zaman bir ve bütün"
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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan Türkiye ile her zaman bir ve bütün olduğunu belirtti.

Töre yaptığı açıklamada, “Esas ‘korkunç’ olan, büyük mücadelelerle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en üst makamında oturan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kör bir ideolojik saplantıyla Kıbrıs Türklerine, milli davamıza, Anavatan Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar veren açıklamasıdır” dedi.

 "20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı" olmasaydı bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin de olmayacağını vurgulayan Töre, “Anavatan Türkiye ve Türk Ordusu Kıbrıs Türkününün bedenindeki kandır, candır ve Kıbrıs Türkleri, Türk Milletinin mensubu olmaktan daima kıvanç duymaktadır” ifadesini kullandı.

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TöreKKTCTürkiyeBütün
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