CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Erhürman'ın covid19 testi pozitif çıktı.

Birinci derece temaslı olan Tufan Erhürman kendisini izole etti. Erhürman daha sonra açıklama yaptı:

Nilden maalesef pozitif. Ama genel durumu iyi. Nilden'in pozitif olduğunu öğrendikten sonra öğleden sonra yaptırdığım testin sonucuna göre ben negatifim. Toprak'ımızın da genel durumu şükürler olsun ki iyi. Arayan soran herkese çok teşekkürler. Ne kadar korunmaya çalıştıysak da maalesef biz başarılı olamadık. Lütfen siz başarılı olmak için elinizden geleni yapın. Herkese sağlık dileriz...