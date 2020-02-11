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Türk-Sen: “Hükümet asgari ücretliyi açlığa mahkûm etti”

Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı, dün belirlenen yeni asgari ücretten memnuniyetsizliğini dile getirerek “Hükümet asgari ücretliyi açlığa mahkûm etti” dedi.

11 Şubat 2020 Salı 10:38
Türk-Sen: “Hükümet asgari ücretliyi açlığa mahkûm etti”
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, dün belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğuna vurgu yaparak söz konusu rakamlarla hükümetin halkla “alay ettiğini” ifade etti.

Bakan ve Milletvekillerinin 19 bin TL olan maaşlarına 800 TL’lik artış verilirken asgari ücretliye 200 TL gibi bir artışın verilmesini “açlığa mahkum etmek” olarak tanımlayan Bıçaklı, talep ettikleri asgari ücret rakamını Asgari Ücret Tespit Komisonu’na sunacaklarını, belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini söyledi.

Bıçaklı’nın açıklaması şu şekilde:

“Son dönemlerde bütün tüketim maddelerine yaplan aşırı zamlar alım gücünü nerdeyse %30-40 oranında düştüğü bir dönemde hükümet çalışanlarla alay edercesine asgari ücrete gülünç bir zam yaparak Asgari Ücretle çalışanları açlığa mahkum etmiştir.

Ayda 19 bin TL maaş alan Bakan ve Milletvekillerine 800 TL ayda maaş artışı verilirken ve bu artışlar 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olurken 3 Bin TL maaş alan Asgari Ücretliye ayda 200 TL artış ve 1 Şubat tarihinden uygulamaya girecek olması kabul edilemez.

Bu haksızlığı ve adaletsizliği TÜRK-SEN olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

TÜRK-SEN uzmanlarının da bu konuda yapmış oldukları hesaplamalarda brüt asgari ücret 5 bin 350 TL olmalıdır.

TÜRK-SEN yeni belirlenen Asgari Ücrete yasal hakkını kullanarak yazılı olarak itiraz edecek ve kendi önerilerini komisyona bildirecektir.

Hükümete, bizim itirazımızı dikkate alarak, yaptığı bu büyük yanlışdan geri dönmek için bir şans daha verilecek.”

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Türk-Sen
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Kıbrıslı 2020-02-11 12:01:35

Hükümet halkla alay etmiştir. Sandıkta da halk hükümetle alay edecek. Ne yaparsın etme bulma dünyası. Bu ücretle çocuklar ne yer ne içer, sağlığı nasıl öder, ısınmayı nasıl sağlar. Vicdansızsınız. Açlığa mahkum ettiniz. Yazıklar olsun size

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Ertaç 2020-02-11 13:01:36

Memleketi el ele verip bitirdiler.Kimin umurunda

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