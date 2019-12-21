Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın anılacak

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası...

21 Aralık 2019 Cumartesi 14:22
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın anılacak

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği yıllarda şehit düşenlerin anıldığı 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yarın Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, Pazartesi Larnaka Şehitleri, Salı Kumsal Şehitleri, Çarşamba ise Kaymaklı Şehitleri anılacak.

TÜRKELİ’DE (AYVASIL) TÖREN YARIN… CUMHURBAŞKANI AKINCI DA KATILACAK
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın saat 09.30’da Türkeli’de düzenlenecek törenle anılacak. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

LARNAKA ŞEHİTLERİ
Larnaka Şehitleri ise, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yapılacak törenle anılacak.

KUMSAL ŞEHİTLERİ
Kumsal Şehitleri, 24 Aralık Salı saat 10.30’da, Kumsal Baskını Şehitleri Anıtı, Barbarlık Müzesi’nde düzenlenecek törenle anılacak.

KAYMAKLI ŞEHİTLERİ
Kaymaklı Şehitleri ise, 25 Aralık Çarşamba saat 09:00’da Küçük Kaymaklı Şehitleri Anıtı’nda  düzenlenecek törenle anılacak.

Anahtar Kelimeler:
21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler HaftasıTürkeli (Ayvasıl) ŞehitleriHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Erden Pekri seçildi
DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Erden Pekri seçildi
Nami:"Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz"
Nami:"Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz"
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim