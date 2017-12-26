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UBP, Gazimağusa’yı ziyaret etti

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile UBP’li Milletvekili adayları Gazimağusa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

26 Aralık 2017 Salı 16:31
UBP, Gazimağusa’yı ziyaret etti
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Mağusa Suriçi esnafını tek tek ziyaret eden Başbakan Hüseyin Özgürgün ile beraberindekiler, esnafla sohbet etme ve kısaca projelerinden bahsetme imkanı buldular.

Büyük bir ilgi ile karşılanan UBP Genel Başkan ve Milletvekili adayları, daha sonra Anıt Çemberi’nden Mağusa Sulu Çembere kadar yürüyüp yol boyunca işyerlerini ziyaret edip destek istediler.

Başbakan ve beraberindekiler, bölgede onları karşılayanlarla birlikte Namık Kemal Meydanında büyük bir aile fotoğrafı çektirip, ‘Gazimağusa’da biriz’ diye haykırdılar.

Sulu Çemberde bulunan Ulusal Birlik Partisi Seçim Merkezi’nde buluşan partililer ile Başbakan bir süre soluklandıktan sonra ise Gazimağusa Sanayi Bölgesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler.

Sanayi bölgesindeki esnafla bir süre sohbet eden UBP Milletvekili adaylarının uzattığı broşürlerdeki UBP projeleri arasında bulunan esnaf destekleri büyük ilgi gördü.

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