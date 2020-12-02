UBP’li Menteş Gündüz: “Kuramıyorlarsa devretsinler, halledelim"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Menteş Gündüz, katıldığı TV programında açıklamalarda bulunarak, “Erken seçim halka eziyetten başka bir şey değil ama son çare olarak ne yazık ki bu olabilir. Kuramıyorlarsa devretsinler, halledelim” ifadelerini kullandı.

Gündüz, "Sakın meclis kürsüsüne çıkıp da enkaz devraldık edebiyatı ile de uğraşmasınlar. 3,5 milyar TL açık öngörülebilir ama dünya çöktü. Eğer bu dörtlü kurulursa altını çiziyorum enkaz diye konuşmasınlar." ifadelerini kullandı.

Menteş Gündüz katıldığı TV programında pandemi sürecine ilişkin ise "doğru yönetimi" savundu.

Menteş Gündüz, "Pandemi süreci gayet doğru yönetildi artık pandemi hastanesin lafı da yok. Eleştirilerin çoğu da zaten haksızdı. Biz söylemiyoruz, onlar söylesin biz de yapmaya devam edelim. Yüz iş yaparsınız, bir hatada kötüsünüz. İş yapan elbette hata yapacak, hiçbir şey yapmaz ve hiçbir şeye dokunmazsanız hata da yapılmaz”

Kıbrıs Postası - VATAN MEHMET