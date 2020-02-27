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"Üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili bugün

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak edilecek.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:39
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"Üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili bugün

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre üç aylar 25 Şubat'ta başladı. Müslüman alemi için üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili ise bugün idrak edilecek.

Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaib Kandili ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Regaip Kandili
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