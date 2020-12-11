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Üç genç ölümden döndü!

Sabah saatlerinde Karaoğlanoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında üç genç ölümden döndü!

11 Aralık 2020 Cuma 09:45
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Üç genç ölümden döndü!

Bu sabah, saat 03.30 raddelerinde meydana gelen kazada üç genç ölümden döndü

Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Çatalköy’de sakin Güray KIROĞLU(E-22) aşırı sürat ve dikkatsizlik yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak kaldırım taşlarına çarptı

Çarpmadan sonra yoluna devam eden KP 465 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan  Niz Oto Yıkamaya ait reklam tabelasına ardından 282 numaralı ikametkahı çevreleyen demir korkuluklara ve taş duvara çarptı.

Çarpma sonrası takla atan araç o esnada karşıdan gelen  Amın SALEHPOUR(E-25) yönetimindeki GD 730 plakalı  salon aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra  durabildi.

Kaza sonucu yaralanan KP 465 plakalı araç sürücüsü Güray KIROĞLU ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Talha EMEK(E-22), Şeyda ÇELİK(K-28) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavisinin ardından Acil serviste müşahade altına alındılar

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