Bu sabah, saat 03.30 raddelerinde meydana gelen kazada üç genç ölümden döndü
Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Çatalköy’de sakin Güray KIROĞLU(E-22) aşırı sürat ve dikkatsizlik yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak kaldırım taşlarına çarptı
Çarpmadan sonra yoluna devam eden KP 465 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan Niz Oto Yıkamaya ait reklam tabelasına ardından 282 numaralı ikametkahı çevreleyen demir korkuluklara ve taş duvara çarptı.
Çarpma sonrası takla atan araç o esnada karşıdan gelen Amın SALEHPOUR(E-25) yönetimindeki GD 730 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra durabildi.
Kaza sonucu yaralanan KP 465 plakalı araç sürücüsü Güray KIROĞLU ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Talha EMEK(E-22), Şeyda ÇELİK(K-28) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavisinin ardından Acil serviste müşahade altına alındılar