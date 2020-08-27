Uluslararası öğrencileri kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ,ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencileri kabul ederek görüştü.

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in de hazır bulunduğu kabulde öğrenciler, yaşadıkları sıkıntları Bakan Çavuşoğlu’na aktardı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğrencilere hitaben gerçekleştirdiği konuşmada, ülkemizde öğrenim gören öğrencileri kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hepsini KKTC’nin birer elçisi olarak gördüklerini ifade etti.

Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecek, inançlarını rahatça yaşayabilecek en özgür ülkede eğitim gördüklerinin altını çizen Çavuşoğlu, eğitim süreleri boyunca ülkenin kültürel bütün zenginliklerini yaşamalarını ve deneyimlerini kendi ülkelerinde de paylaşmalarını istediğini söyledi.

Çavuşoğlu pandemi döneminde gerek adadan ayrılan gerekse adada kalan tüm öğrencilere yardımcı olduklarını da anımsatarak, 8 binin üzerindeki yükseköğrenim öğrencisine gıda ve hijjen desteğinde bulunduklarını belirtti.

Yaşadıkları sıkıntıları çözebilmek adına, öğrencilerin kendi aralarında seçecekleri ülke temsilcileri ile her ay periyodik olarak görüşmeler yapabileceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, öğrencilerin sorunlarını çözebilmek adına her zaman diyaloğa açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmasında Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında hayata geçirecekleri indirimlerle, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Ada Kart’la sizlere bir çok yerde indirim yapmak istiyor ve sizlerin daha huzurlu bir eğitim süreci geçirmeniz için çalışıyoruz.” dedi.

Öğrenciler arasında yaşanan olayların, dışarıda farklı şekilde yansıtıldığına ve yerli halkın öğrenim gören öğrencilere karşı kötü bir tutumla yaklaşıyormuş gibi bir algı oluşturulduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, bu tür yazıların maksatlı yapıldığını ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, ilerleyen günlerde bu kouyla ilgili bir açıklama yapacaklarını söyledi.