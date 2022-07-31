Üstel'den 1 Ağustos mesajı!

Üstel'in 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı şu şekilde:

Kıbrıs Türk tarihinin üç önemli yıldönümünü barındıran 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlamanın coşku ve gururunu yaşıyoruz. Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 451'inci, TMT'nin 64'üncü, GÜV. K. K.'nın 46'ncı kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos tarihinin, Kıbrıs Adası üzerinde Türk hakimiyetinin sağlandığı, Yunan ve Rum ikilisine karşı örgütlü mücadelenin başlatıldığı ve KKTC'nin düzenli ordusunun kurulduğu tarih olması bakımından anlam ve önemi çok büyüktür. Bu üç önemli olayın aynı günde kutlanması Kıbrıs Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarının hatırlanmasına olanak tanımaktadır.

Ağustos tarihimizin ne kadar köklü bir geçmişe dayandığı, geçmişte bu topraklarda ne kadar zorlu mücadeleler verildiği ve Kıbrıs Türklerinin bu adadaki varlığının en büyük ispatıdır. 1 Ağustos 1571 Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethi; Kıbrıs'ta Türk varlığının yerleşmesinde, 1 Ağustos 1958 TMT'nin kuruluşu; Türk varlığının korunmasında ve 1 Ağustos 1976 GÜV. K. K.'nın kuruluşu ise Türk varlığının dünya üzerindeki yerinin korunması ve yaşatılması açısından önem arz etmektedir. Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethiyle, bir zamanlar korsan adası olan Kıbrıs Adası’na huzur ve barış gelmiş, ada halkı yüzyıllarca Osmanlı yönetimi altında huzur ve güven içerisinde can ve mal korkusu çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Adanın İngiltere'ye ilhakı sonrasında Rumlar ENOSİS hayalleriyle EOKA terör örgütünü kurmuş ve Türkleri yok etme emeliyle her türlü şiddete başvurmaktan çekinmemişler, adada huzur ortamı tamamen yerini çatışmaya bırakmıştır.

1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar yaşanan süreçte insanlık dışı muamelelere maruz kalan Türkler büyük bir direniş göstererek her şeye rağmen canları pahasına topraklarını korumak amacıyla 1 Ağustos 1958'de TMT'yi kurmuştur. TMT'nin kuruluşu Kıbrıs Türklerinin özgürlük, bağımsızlık ve varoluş mücadelesi için atılan en önemli adımdır. Tüm zorluklara ve haksızlıklara karşın o yıllarda vatan uğruna TMT’ciler tarafından verilen mücadele sonucu bu topraklarda Türklüğün devamı sağlanmıştır. Kıbrıs Türkünün yıllarca TMT önderliğinde verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesi 1 Ağustos 1976’da TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülmesi kararı ile son bulmuş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında sarsılmaz bir güç olarak durmakta, Kıbrıs Türkünün her türlü tehdit ve tehlikeden uzak, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaktadır. Kıbrıs Türk Halkı geçmişte yaşadığı tüm zorlukları unutmadan, geçmişiyle gurur duymakta, tarihinden aldığı derslerle geleceğe daha inançlı ve kararlı adımlarla ilerlemektedir. Kıbrıs Türk halkı verdiği haklı mücadelenin sonucunda 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmayı başarmıştır. Tarihimizin şanlı sayfalarında yer alan yıllarca süren zorlu mücadelelerin ardından büyük bedeller ödenerek kazanılan bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak hepimizin asli görevidir. Yaşadığımız bu toprakların ne şartlarda, ne acılar ve zorluklara rağmen kazanıldığını bilmek ve bizden sonraki nesillere aktararak bu vatanın değerini unutturmamak için elimizden geleni yapmalıyız.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, öncelikle milli mücadele tarihimize emek veren, canıyla ve kanıyla bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygı ile anar, desteğiyle daima Kıbrıs Türkünün yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına teşekkürlerimi sunar, Kıbrıs Türkü’nün Toplumsal Direniş Bayramını en içten duygularla kutlarım.