Üstel: “Ülke istikrara susadı”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne milletvekili ve milletvekili aday adayı Dt. Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.



“ÜLKE İSTİKRARA SUSADI”

23 Ocak’ta gerçekleşecek seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidara geleceğinin ayak seslerinin duyulduğunu kaydeden Üstel, “UBP’nin tek başına iktidara geldiğinde bu ülkede neler yaptığı ortadadır. 2009-2013 yılları arasında tek başına iktidara geldiğimizde yaptıklarımız ortadadır. O dönemde yapılan büyük projeler ve o projelerin sonradan gelen koalisyon hükümetleri tarafından bitirilemediği de ortadadır. O dönemde UBP büyük projelere imza attı. 2013’ten sonra bugüne baktığımızda hala daha tamamlanamayan projeler mevcuttur. 7 senede 6 tane hükümet değişti. En uzun hükümetin ömrü bir buçuk sene sürdü. İnsanımız artık ülkemize bir şeyler katabilecek, büyük projelere imza atabilecek ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yol alabilecek bir yönetim istiyor. Bunu da ancak Ulusal Birlik Partisi bu istikrarı perçinleyerek daha iyi çalışmalarla başaracaktır. Ülke istikrara susadı. İnanıyorum ki bütün halkımız bu yaşanan süreci gördü ve 7 yılda gelen 6 hükümetin yaptıklarını da gördü. Artık istikrarlı bir hükümet isteniyor. İstikrarlı bir hükümetin yapacağı hamlelerle bu ülkenin önü açılacaktır” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nde 91 tane milletvekili aday adayı olmasının bir zenginlik olduğunu kaydeden Üstel, “Kolay bir sınavda değiliz. 91 aday Ulusal Birlik Partisi’ne yakışan bir sayıdır. 11 Aralık’ta adaylar belli olduktan sonra da o rüzgârla inanıyorum ki 23 Ocak’ta UBP tek başına iktidara çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Ulusal Birlik Partililer bana partinin abisi sıfatıyla hitap eder. Geçmişte parti içerisindeki bir yarıştan dolayı parti içerisinde bir gruplaşama oldu. Bu gayet doğaldır ve bu parti içi yarıştı. Kurultay son noktaydı ve kurultay sonrası bu ayrışma son bularak ve parti içinde bir toparlanma oldu. İstikrarsız bir süreçten geçtik ve insanlar UBP’nin çatısı altında toplanmaya başladı. Başka partilerden de arkadaşlarımız UBP’ye katıldı. Her gittiğimiz yerde de görüyoruz büyük orandaki katılımlarla partimize dâhil oluyorlar. Bunun da UBP’nin tek başına iktidara geleceğinin ayak sesleri olduğunu düşünüyorum” dedi.