(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün
gerçekleştirdiği operasyonda havaalanından 100 gram hintkeneviri ithal ettiği
belirlenen Ali Ayhan, dün Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar
duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı.
Kâtip, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip,
uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Kâtip,
uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi
gerektiğini belirtti. Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası
öngördüğüne de değindi. Kâtip, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde
tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu
tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu
işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde
caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın lehine
ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm
ettikleri uyuşturucu madde ithali suçundan 2 yıl hapis cezası verdiklerini
açıkladı.
Uyuşturucu zanlısına 2 yıl hapis!
(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün