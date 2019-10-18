Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Uyuşturucu zanlısına 2 yıl hapis!

18 Ekim 2019 Cuma 16:28
Uyuşturucu zanlısına 2 yıl hapis!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün
gerçekleştirdiği operasyonda havaalanından 100 gram hintkeneviri ithal ettiği
belirlenen Ali Ayhan, dün Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar
duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı.
Kâtip, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip,
uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Kâtip,
uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi
gerektiğini belirtti. Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası
öngördüğüne de değindi. Kâtip, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde
tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu
tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu
işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde
caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın lehine
ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm
ettikleri uyuşturucu madde ithali suçundan 2 yıl hapis cezası verdiklerini
açıkladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Çocuk istismarı konusunda hassas ve duyarlıyız
Tatar: Çocuk istismarı konusunda hassas ve duyarlıyız
Onurhan: KIB-TEK Yönetim Kurulu iddialar üzerine gerekli adımları attı
Onurhan: KIB-TEK Yönetim Kurulu iddialar üzerine gerekli adımları attı
Töre: Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye istediği sonucu elde etmiştir
Töre: Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye istediği sonucu elde etmiştir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim