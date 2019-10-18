Uyuşturucu zanlısına 2 yıl hapis!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün

gerçekleştirdiği operasyonda havaalanından 100 gram hintkeneviri ithal ettiği

belirlenen Ali Ayhan, dün Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına

çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç

Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar

duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Kâtip, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip,

uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Kâtip,

uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi

gerektiğini belirtti. Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası

öngördüğüne de değindi. Kâtip, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde

tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu

tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu

işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde

caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın lehine

ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm

ettikleri uyuşturucu madde ithali suçundan 2 yıl hapis cezası verdiklerini

açıkladı.