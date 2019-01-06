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Vicdani Ret Yasa Tasarısı yarın Meclis’te

06 Ocak 2019 Pazar 14:13
Vicdani Ret Yasa Tasarısı yarın Meclis’te

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gündeminde ilk sıralara tırmanan Vicdani Ret Yasa Tasarısı yarın Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde olacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 25 Aralık 2018’deki son toplantısının ardından yarın 2019 yılının ilk toplantısını yapacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

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Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan Vicdani Ret Yasa Tasarısı da yarın Genel Kurul’un gündeminde olacak.

Başbakan Tufan Erhürman,  imzaların atıldığını, tasarının Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacağını açıklamıştı.

Özel bir televizyon kanalında ülke gündemini değerlendiren Başbakan Erhürman, konuyla ilgili olarak “Siyasi irade 4 partide de nettir. Hükümet programında da nettir. Hükümet adına konuyu Kudret Özersay yürütüyor. Halil Karapaşaoğlu ile de görüştük” ifadelerini kullandı.

Öte yandan vicdani retçiler de yarın meclis önünde toplanarak çıkacak sonucu bekleyecek.

Bu arada, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vicdani Ret
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