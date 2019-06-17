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Yazın ilk ayı yağışlı geçiyor…

17 Haziran 2019 Pazartesi 08:37
Yazın ilk ayı yağışlı geçiyor…

Dün başkent Lefkoşa ve Girne bölgelerinde yağışlı hava etkili oldu. En çok yağmur Ercan’a düştü. Boğaz ve Göçeri’ye ise dolu yağdı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 20 Haziran’a kadar yağışlı havanın süreceğinin ve bu tarihe kadar her gün öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Bölgeyi etkisi altına alan yağışlı hava sistemi Güney Kıbrıs’ta ise zarara neden oldu.

Rum basınına göre Güney Lefkoşa’nın Strovolo semtinde çıkan hortum park halindeki 4 otomobilin devrilmesine neden oldu.(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Hava
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