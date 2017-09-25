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YDP: "KKTC'deki Rumlara gümrük uygulaması son derece yerinde"

YDP, “KKTC’de yaşayan Rumlara Güney Kıbrıs tarafından yapılan ayni yardımlara gümrük uygulanmasının son derece yerinde ve gecikmiş bir karar olduğu” görüşünü belirtti.

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:41
YDP: "KKTC'deki Rumlara gümrük uygulaması son derece yerinde"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), “KKTC’de yaşayan Rumlara Güney Kıbrıs tarafından yapılan ayni yardımlara gümrük uygulanmasının son derece yerinde ve gecikmiş bir karar olduğu” görüşünü belirterek, Güney’den yapılan alışverişlere de gümrük uygulanması gerektiğini savundu.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın Karpaz’daki Rumlara yaptığı ayni ve nakdi yardımların siyasi amaçlı olduğunu, amacının Rum azınlığın mevcudiyetini muhafaza ve yardımları direkt yaparak KKTC devletini yok saymak olduğunu kaydetti.

Büyükyılmaz, “Hükümet mütekabiliyet esaslarına göre Güney’den yapılan alışverişlere de gümrük uygulamak için harekete geçmelidir. Böylece her yıl Rum çarşısına akıttığımız milyonlarca Euro’nun bizim çarşımıza akmasının da yolu açılmış olur” dedi.

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