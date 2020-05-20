Yeldener: Yangında yok olan yerler yeniden ağaçlandırılacak

Son günlerde ülkemizde meydana gelen yangın felaketi ve alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıya; İçişleri Bakanlığı, Merkez Kaymakamı, Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü, Karayolları Dairesi Müdürü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü, Orman Dairesi Müdürü, Çevre Koruma Dairesi Yetkilisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yetkilisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, İtfaiye Müdürlüğü, Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi, Sağlık Bakanlığı İSHD Müdürü katıldı.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun sunum yaptığı toplantıda, yangınların önlenmesi ve yangın bölgelerinde yangından daha az hasarla kurtulabilmek için yapılması gerekenler görüşüldü.

‘AĞAÇ EKİMİ ŞUBAT 2021’DE BAŞLAYACAK’

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Dr. Suat Yeldener, toplantıda alınan kararlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yeldener, toplantıda, Tepebaşı bölgesinde yangında yok olan bölgelere yeniden ağaçlandırma yapılması konusunda çalışmalar başlatılması kararı alındığını belirtti.

Ağaçlandırmanın yapılacağı en uygun zamanın 2021 Şubat ayı olduğunun belirlendiğini kaydeden Yeldener, bu bölgeye Orman Dairesi tarafından başta kızılçam ve selvi olmak üzere, alıç, badem, harup ve zeytin ağaçları ekilmesi planlandığı kaydetti.

Yol kenarında bulunan ve orman arazilerine yakın ekinlerle ilgili alınabilecek tedbirlerin de gündeme geldiğini anlatan Yeldener, yol kenarında bulunan ekinlerin hasat zamanında derhal hasat edilmesi, yangın riskini ve yayılma hızını azaltabileceğinden, çiftçiler ile bu konuda istişare edileceğini ifade etti.

İvedilikle hasat edilmesi gereken ekinlere ilişkin, Belediyeler, Karayolları Dairesi ve Orman Dairesi gibi yetkili kurumların mal sahipleri ile görüşerek, tüm paydaşların üzerine düşen ne varsa, gerekli tedbirleri bir an önce almalarına ilişkin kararların da alındığını belirten Yeldener, “Orman arazileri ile ekinlerin ekildiği alanların iç içe geçmemesi ve ayrılması için de mal sahipleri ile ivedilikle görüşülerek önlemler alınacak” dedi.

‘GKK’YA AİT HELİKOPTERLERİN YANGINLARDA KULLANILMASI ÇALIŞMASI YAPILIYOR’

Ülkemizde son günlerde artan yangınlarla birlikte gündeme gelen helikopter ihtiyacının da toplantıda ele alınarak değerlendirildiğini belirten Yeldener, “İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde sadece yangın için kullanılacak olan ve oldukça yüksek bir maliyeti bulunan yangın helikopteri yerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde bulunan helikopterlerden iki tanesine gerekli aparatlar ilave edilerek yangınlarda da kullanılmasının sağlanmasına ilişkin bir fizibilite çalışması da talep edilmiştir. “ dedi.

Yeldener, yangın söndürme çalışmalarında mevcut uygulamada kullanılan araçların asfalta zarar verdiği ve bu sebeple daha farklı aparatlara ihtiyaç duyulduğunun kendilerine ifade edildiğini de kaydederek, bu konu ile ilgili olarak Karayolları Dairesi Müdürü’nün, maliyet araştırma raporunu tamamlayıp komitenin bilgisine getirmesinin talep edildiğini belirtti.

Toplantıya katılanlar arasında KIB-TEK yetkilisinin de bulunduğunu ifade eden Yeldener, yangın riski var olan bölgelerde bulunan direk ve trafoların etrafında gerekli temizleme çalışmalarının başlatıldığının belirtildiğine de dikkat çekti. (BRT/MAIL)