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Yeni rakam.. 18 belediye kalacak

Yerel seçimlerin 27 Kasım'da yapılması karara bağlandı ancak, Belediyeler Reformu Yasası ile ilgili sancılar sürüyor.

05 Ağustos 2022 Cuma 11:34
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Yeni rakam.. 18 belediye kalacak
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Yasayla ilgili en büyük sancı ilk günden beridir, belediye sayılarının düşürülecek olması...

Ulusal Birlik Partisi, Belediyeler Reformu Yasası ile ilgili çalışmalarına devam ederken, konuyla ilgili bölgeler bazında istişarelerini de artırdı.

UBP örgütlerinden istifa tehdidi...

Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi heyeti, dün akşam Serdarlı'daydı..
Ses Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre, Serdarlı'da bölge muhtarları ve UBP örgüt yöneticileri ile bir araya gelen UBP heyeti, belediye sayılarının 18'e düşürülmesi konusunda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Sucuoğlu'nun bu açıklamasının ardından Serdarlı bölge muhtarları ve UBP örgüt yöneticileri öfkelendi.
Belediyelerin sayısının 18'e düşürülmesi ihtimaline karşı olan yetkililer bu kapsamda Serdarlı Belediyesi'nin de kapatılma ihtimaline karşı istifa kararı aldı.

Serdarlı Belediyesi kapatıldığı takdirde, UBP örgütleri istifa edecek ve UBP'nin Mesarya kanadında büyük kopmalar yaşanacak...

Kaynak : Ses Kıbrıs

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