Yerel seçimlerin Kasım ayında yapılması oy çokluğuyla onaylandı

Oylama öncesi kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa’nın paspas edildiğine dikkat çekerek, Anayasa’nın 2 defa göz göre göre ihlal edilerek bundan sonrasını tanzim etmek için kasım ayına seçim tarihi verildiğini ifade etti.

Erhürman, “Haziran’daki seçimin kasıma kaydırılması bundan sonra 4 sende bir mecliste bütçe görüşmeleri ile ilgili ciddi bir yoğunluk varken yerel seçimlerin yaşanması sonucunu doğuracak. Anayasa ihlalinin 5 ay sonra hazırlanmış kılıfını getirip önümüze koydunuz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova ise muhalefetin yüksek sesle konuşmak ve bir şeyi 40 defa söylemek doğruymuş gibi muhalefet ettiğini belirtti.

Yapılan konuşmalar sonrası yerel seçimlerin haziran ayından Kasım ayına alınması oy çokluğuyla kabul edildi.