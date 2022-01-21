Künye
Kıbrıs 9
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...

Yetkisi olmamasına rağmen 8 kişiye mezar yeri sattı

 Lefkoşa’da 2015 yılı içerisinde görevli amir olarak çalıştığı Lefkoşa Mezarlığında yetkisi olmamasına rağmen 8 kişiye mezar yeri satışı yapıp temin ettiği toplam 10 bin 200 TL parayı tasarrufuna geçiren Salih Gürses’in aleyhindeki dava kararı açıklandı.

21 Ocak 2022 Cuma 16:34
554 Okunma
Yetkisi olmamasına rağmen 8 kişiye mezar yeri sattı
banner108

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da 2015 yılı içerisinde görevli amir olarak çalıştığı Lefkoşa Mezarlığında yetkisi olmamasına rağmen 8 kişiye mezar yeri satışı yapıp temin ettiği toplam 10 bin 200 TL parayı tasarrufuna geçiren Salih Gürses’in aleyhindeki dava kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi. Soytaç, sanığın kamu görevlisi olarak kendisine duyulan güveni suiistimal etmesinin suçun vahametini artırdığını belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 20 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: Meşaleyi önce başbakanlığa sonra cumhurbaşkanlığına taşıyacağız
Arıklı: Meşaleyi önce başbakanlığa sonra cumhurbaşkanlığına taşıyacağız
445 pozitif vakaya rastlandı
445 pozitif vakaya rastlandı
32 yıl hapis cezası
32 yıl hapis cezası
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim