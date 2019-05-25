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YKP Hükümet Konusunu Değerlendirdi

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:39
YKP Hükümet Konusunu Değerlendirdi
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YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Türkiye’nin isteği üzerine hükümetin istifa ettiğini ve verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını savundu.

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YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran hükümetle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Hükümetin kiralamayı reddettiği arazilerin yasadışı kiralandıkları ve hükümetten gizlendikleri haberleri çıktığına, ancak haberde olaya karışanların hiçbirinin yetki ve sorumluluklarına değinilmediğine dikkat çeken Durduran, basının dahi işin bu tarafına değinilmemesinin bunun doğal sayıldığının ilk işareti olduğunu ileri sürdü.

Yeni hükümetin kontrolü ele alacağı ve hiçbir bakanın bir arazi kiralama veya verme işini kendi başına başlatıp bitirememesinin sağlanacağının belirtildiğine işaret eden Durduran şöyle dedi:
“Çok üzüntü ve acı verici bir gerçekle karşı karşıyayız. Hiçbir hukuk devletinde hiçbir bakan hiçbir önemli işi kendi başına halledemez ve sonuçlandıramaz, olası değildir. Meğer ki amirinin emrini yerine getirir saçma ifadesiyle yüksek memurların kim olduğu belli olmayan otoritelere bağlı görünmesini gerçek bir bağmış gibi anlamış olsunlar, ve onu kullanarak devleti soyup ortaklarıyla har vurup harman savursunlar. Halkımız iktidarın ve genelde siyasilerin yalnız çürümüşlüklerinin değil çağdaş yönetimden bihaber olduklarının örnekleriyle karşı karşıyadır.”

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