AKEL’li Avrupa Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin artık Rum bankalarında hesap açabileceğini “müjdelerken” Rum Merkez Bankası, Güney’deki bankaların mart ayında daha çok, ancak daha pahalı kredi verdiğini açıkladı.

Alithia’ya göre Kızılyürek şahsi sosyal medya hesabında dün yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Müdürü Nava’dan, bir süredir çözmeye çalıştıkları (Kıbrıslı Türklerin Rum bankalarında hesap açma hakkı olması) konunun nihayet çözüldüğü müjdesi aldığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros “Bankalardan Daha Çok Ama Daha Pahalı Kredi” başlıklı haberinde, Rum Merkez Bankası’nın ilgili açıklamasına dayanarak “mevduat faizleri çok düşük seviyede kalırken kredi faizlerinin –geçen Perşembe yapılan yüzde 0,2’lik zam hesaba katılmadan- borçluları yaktığı” yorumunu yaptı.

Habere göre Mart 2023’te bankalar toplam 922,5 milyon Euro değerinde yeni kredi verdi. Yeni verilen tüketici kredileri bir önceki ayda 16,3 milyon Euro iken Mart ayında 30,7 milyon Euro’ya ulaştı, konut kredileri 85,5 milyon Euro’dan 199,5 milyon Euro’ya yükseldi. Şubat ayında yüzde 3,42 olan konut kredisi faizleri Mart’ta yüzde 4,67’yeyükseldi, tüketici kredisi faizleri ise yüzde 5,17’den 5,05’e geriledi.

Haberde mevduat faizleriyle ilgili bilgi verilmedi.

Haravgi, haberi “Bankalara Yapılan Ricalara Rağmen Kredi Taksitlerinde Yeni Artışlar… 200 Bin Euro’luk Konut Kredisi İçin Aylık Taksit 420 Euro’ya Yükseldi!” başlığıyla manşete çekti.