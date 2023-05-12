Alithia gazetesi, hırsızların bununla yetinmeyip, binada bulunan 1450 Euro nakit parayı ve diğer 3 cenaze arabası ile kamyona ait anahtarları da çaldıklarını yazdı.

Gazete, cenaze arabasına ait bilgilerin devriye gezen polislere ve geçiş kapılarında çalışan polislere verildiğini kaydederek, cenaze arabasının KKTC’ye geçirilmesinin önlenmeye çalışıldığını belirtti.

Haberde, hırsızların bina içindeki eşyalara da zarar verdikleri ve eşyaları dağıttıkları ifade edildi.

-150 tavşan çalındı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’da 68 yaşındaki bir kişiye ait tellerle çevrili olan araziden, 10 Mayıs’ta sabaha karşı 150 tavşan çalındığını yazdı.

Haberde, tavşanların toplam 3 bin Euro değerinde olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.