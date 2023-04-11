Alithia gazetesi çatapat kullanımının önüne geçmek için denetim yapan polisin, kilise etrafında devriye gezerken çantaları fark ettiğini ve patlayıcıları bulduğunu yazdı.

Haberde, patlayıcılara el konulduğu ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

-Aşağı Polemidya’da 3 araç kundaklandı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Aşağı Polemidya’da açık alanda park halinde bulunan 3 adet satılık aracın, kimliği belirsiz şahıslar tarafından yanıcı madde dökülmek suretiyle kundaklandığını yazdı.

Haberde, tamamen yanan araçların 24 yaşındaki bir galericiye ait olduğu ve kundaklamanın, rakip galericiler tarafından yapılmış olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.