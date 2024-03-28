Bişkek Belediyesi basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgarın hızı akşam saatlerinde saniyede 25 metreyi aştı.

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Chunusaliev, şiddetli rüzgar nedeniyle acil durum ilan etti.

Bişkek'te etkili olan şiddetli rüzgar, aralarında 19 okul ve anaokulu binasının da bulunduğu bazı yapılarda hasara neden oldu.

Parklarda ve yol kenarlarında ağaçların devrilmesi sonucu birçok parkın yanı sıra toplu taşıma araçları ile özel araçlar da zarar gördü.

Belediye Başkanı Chunusaliev, kentte temizlik çalışmalarının sabaha kadar tamamlanması talimatı verdi.

Bişkek'te rüzgar, akşam saatlerinde yağmuru da beraberinde getirdi.