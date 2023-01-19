Önde gelen bilim ve güvenlik uzmanlarının insan varlığının tehlikeleri hakkındaki yargılarını temsil eden "Kıyamet Günü Saati"ne (Doomsday Clock) bir güncelleme geliyor.

Bulletin of Atomic Scientists (Atomik Bilimciler Bülteni) 24 Ocak’ta Türkiye saati ile 18:00’de sembolik saatin güncelleneceğini duyurdu. Bilim insanları, bu saati "insanlığın kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğunun bir metaforu" olarak tanımlıyor.

Bununla birlikte Kıyamet Günü Saati’nin güncellenme kararı Bulletin of Atomic Scientists'ın bilim ve güvenlik kurulu ile 11 Nobel ödüllü kişinin de yer aldığı bir kurul tarafından alındı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİLİ OLACAK

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı için Rusya-Ukrayna savaşının, biyolojik tehditlerin, nükleer silahların yayılmasının, devam eden iklim krizinin, devlet destekli dezenformasyon kampanyalarının ve yıkıcı teknolojilerin dikkate alınacağını belirtti.

İNSANLIK ŞU ANDA KENDİ SONUNA GETİRMEYE 100 SANİYE KADAR YAKIN

Bununla birlikte, Kıyamet Günü Saati’in yelkovan ve akrebi şu anda gece yarısına 100 saniye kalaya ayarlı şekilde bulunuyor. Gece yarısı ise nükleer felaketi gösteriyor.. Yani, insanlık şu an sahip olduğu nükleer silahların tamamının kullanılması ile 100 saniye içinde kendini yok edebilir. Başlangıçta saat gece yarısına yedi dakika olarak ayarlanmıştı.

Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti.

EINSTEIN VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN KURULDU

Öte yandan, Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirildi.

Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.

Saatin 1 dakika ileri alınmasıyla 11 Ocak 2012'de saat 23:55'i göstermiş, 2015'te iki, 2017'de ise yarım dakika ileri alınarak 23:57:30'u göstermeye başlamıştı.

2020 yılında ABD ve Rusya arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın bitmesi, ABD ve İran arasındaki kızışmalar ve iklim değişikliğine karşı savaşın başarısızlığı yüzünden saat gece yarısına 1 dakika 40 saniye kalaya ayarlanmıştır.