NASA tarafından yayımlanan güncel verilere göre, 2024 yılında küresel deniz seviyesi önceki yıllara kıyasla daha hızlı bir artış gösterdi. Yapılan ölçümlerde, deniz seviyesinin 0.59 santimetre yükseldiği belirtilirken, bu oranın beklentilerin üzerinde olduğu ifade edildi. Bilim insanları, bu hızlı yükselişi küresel ısınmanın etkileriyle açıklıyor.

NASA’nın deniz seviyesi araştırmalarında görev yapan bilim insanı Josh Willis, "Okyanuslar her yıl biraz daha yükseliyor ve bu artışın hızlandığını açıkça görüyoruz" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Uzmanlar, özellikle Grönland ve Antarktika'daki buzulların hızla erimesi ve okyanusların genişlemesine yol açan ısınmanın, bu yükselişte kritik rol oynadığını vurguladı.

Uydu verileri, deniz seviyesindeki artışın son 30 yılda giderek hızlandığını ortaya koyuyor. 1993 yılından bu yana yapılan ölçümlerde deniz seviyesi toplamda 10 santimetre yükseldi.

Araştırmacılar, deniz seviyesindeki bu yükselişin kıyı bölgelerini doğrudan tehdit ettiğini, aşırı hava olaylarını artırdığını ve gelecekte milyonlarca insanı etkileyebileceğini söylüyor. Willis, "Bu yalnızca sayılardan ibaret değil, kıyılarda yaşayan topluluklar için büyük bir risk anlamına geliyor" dedi. Küresel ısınmanın etkilerini izlemeye devam eden NASA, deniz seviyesindeki artışın önümüzdeki yıllarda daha da hızlanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.