Fenerbahçe’nin yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğu bilinciyle hareket eden dernek, bu özel çocuklar için unutulmaz bir gün düzenledi.

Üç Şehirde Üç Ayrı Organizasyon

FBİDER, etkinliklerini üç farklı şehirde gerçekleştirdi. Girne’de Avanti, Gazimağusa’da Aspava Restaurant ve Lefkoşa’da Californian Restaurant’ta düzenlenen organizasyonlarda 210 özel eğitimli çocuk misafir edildi. Yemeklerle başlayan etkinliklerde, çocuklara yeni yıl hediyeleri de takdim edildi.

Etkinliklerde her detay özenle planlanarak, çocuklar için unutulmaz bir atmosfer yaratıldı. Çocukların mutluluğu, öğretmenlerin ve dernek üyelerinin yüzlerinde de bir tebessüm olarak yansıdı.

“Mutluluğun Resmi” Çubuklu’nun Gölgesinde Çizildi

Dernek Başkanı Burçin Aliusta, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada organizasyona destek olan tüm dernek üyelerine, bağışçılara ve etkinliğe ev sahipliği yapan işletmelere teşekkür etti. Aliusta, “Fenerbahçeli olma bilinciyle sosyal sorumluluk projelerine devam edecek, toplumun her kesimine dokunmayı sürdüreceğiz” diyerek bu tür etkinliklerin süreceğinin altını çizdi.

KKTC FBİDER, Atatürk’ten miras kalan değerleri yaşatarak, yalnızca sporda değil, toplumun farklı alanlarında da fark yaratmaya devam ediyor. Çocukların gözlerindeki mutluluk, bu büyük çabanın en güzel karşılığı oldu.