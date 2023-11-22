Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetim ve kontrollerde, KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı.
Polis bültenine göre, ikamet izinsiz şahıslar aleyhine yasal işlem başlatıldı..
Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetim ve kontrollerde, KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı.
Polis bültenine göre, ikamet izinsiz şahıslar aleyhine yasal işlem başlatıldı..
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