Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetim ve kontrollerde, KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı.

Ozanköy şehitleri anıldı Ozanköy şehitleri anıldı

Polis bültenine göre, ikamet izinsiz şahıslar aleyhine yasal işlem başlatıldı..