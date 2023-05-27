Rum basını: Özel polisler "protokolsüz" işe başladı Rum basını: Özel polisler "protokolsüz" işe başladı

Söz konusu iki eserin, geçtiğimiz Nisan ayında Almanya’nın Düsseldorf kentinde bir müzayedede satılık olduğunun tespit edildiğini yazan Haravgi gazetesi, kilisenin müzayedede iki eseri talep ettiğini ve geri almayı başardığını ekledi.