Söz konusu iki eserin, geçtiğimiz Nisan ayında Almanya’nın Düsseldorf kentinde bir müzayedede satılık olduğunun tespit edildiğini yazan Haravgi gazetesi, kilisenin müzayedede iki eseri talep ettiğini ve geri almayı başardığını ekledi.
Söz konusu iki eserin, geçtiğimiz Nisan ayında Almanya’nın Düsseldorf kentinde bir müzayedede satılık olduğunun tespit edildiğini yazan Haravgi gazetesi, kilisenin müzayedede iki eseri talep ettiğini ve geri almayı başardığını ekledi.
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