Gümrük memurlarının Baf Havalimanında, İngiltere’deki bir havalimanına seyahat edecek İngiliz pasaportu sahibi bir şahsın tasarrufunda 549 paket 50 gramlık tütün ile 13 karton sigara ele geçirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, zanlının bunları KKTC’den aldığını ve İngiltere’ye götürmek için yasadışı bir şekilde Güney Kıbrıs’a götürdüğünü iddia ettiğini aktardı.

Zanlının Baf Kaza Mahkemesine sevk edildiğini ve 3 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini yazan gazete, bunun akabinde zanlının mahkeme dışında uzlaşma talebinin kabul edildiğini ve zanlının 11 bin Euro para cezası ödemesi ve el konulan tütün ürünlerinden vazgeçmesiyle serbest bırakıldığını ekledi.