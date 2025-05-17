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Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 60 bin kişinin Catatumbo bölgesini terk etmek zorunda kaldığı yerel basına yansımıştı.

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Catatumbo bölgesi, uzun süredir Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

El Tarra ve Tibu kasabalarında silahlı gruplar tarafından dron saldırısı gerçekleştirildi.Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

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