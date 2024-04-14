Su kıtlığının yaşandığı Kolombiya'da planlı kesintiler yapılırken başkent Bogota'nın belediye başkanı Carlos Fernando Galán halka seslendi: "Çiftler birlikte duş alsın" dedi. Independent Türkçe'nin haberine göre, bu tarz şeylerin çok faydası olacak. Böylesi davranış değişimleri kilit önemde. Pazarları ya da diğer günler evinizden çıkmayacaksanız bunu fırsat görün ve banyo yapmayın. Bu sefer bir damla suyu bile ziyan edemeyiz. Carlos Fernando Galán, perşembe itibarıyla başlayan su kesintileri öncesinde bu sözleri sarf etti. Barajlardaki su seviyelerinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine kesinti kararı alındı. Kent sakinlerinden Mariana García Achury, Kolombiyalıların hijyene çok özen gösterdiğini vurgulayarak banyo yapmama tavsiyesinin çok fazla işe yaramayacağını söyledi: Bunun yapılacağını hiç sanmıyorum. Bu sözü dinlerlerse de kimseye söylemezler. 36 yaşındaki grafik tasarımcı Clara Escobar ise "Artık bazı şeyleri yapamıyoruz, otomobil yıkamak gibi. Gerekmedikçe kıyafetlerimizi yıkamıyoruz, daha az duş alıyoruz" dedi. El Niño adı verilen olayın su kıtlığına neden olduğu söyleniyor. Güney Amerika'da daha az yağışa yol açmasıyla bilinen El Niño, bu yıl rekor sıcaklıkların ve kuraklığın da müsebbibi. And Dağları'na kurulu Bogotá, denizden 2 bin 600 metre yükseklikte. Yağışlarıyla meşhur Londra'nın iki katı yağmur almasıyla bilinen başkent, ülkede kuraklıktan en çok etkilenen yer değil. Ancak sıcak havalar olağandışı bir şekilde uzayıp etkili olunca Bogotá çevresindeki ormanlarda yangınlar meydana geldi. Dumanların pek çok mahalleyi etkilediği bildiriliyor. 10 milyon civarındaki kişinin yaşadığı başkenti besleyen barajlardaki su da kritik seviyede. Bogotá'nın su idaresi, 54 günlük su kaldığı tahminini dile getirdi. Kent 9 bölgeye ayrıldı ve bunlardan her biri sırayla 24 saat su kesintisi yaşayacak. Bölgedeki Meksika ve Guatemala'da da bu sene benzer sorunlar yaşanıyor.