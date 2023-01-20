Fileleftheros gazetesi 28 yaşındaki Kongolu Jean Baptiste Lizongo Mokonza’nın, geçtiğimiz gün saat 18.30’da, Purnara Mülteci Kampı’nın yanındaki “Lefkoşa-Kokkinotrimithia” yolunu geçmeye çalışırken 72 yaşındaki bir kadının sürdüğü arabanın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, Kongolu gencin, aracın çarpması sonucu sürüklendiğini belirtti.

Bunun, 1600 göçmenin yaşadığı bu bölgede meydana gelen ilk ölümlü kaza olduğuna dikkati çeken gazete, yetkili birimlerin bu kişilerin korunması için gerekli önlemleri alması gerektiğini de belirtti.

Haberde, gazeteye yönelik yapılan açıklamaya dayanılarak, bölgedeki ışıklandırmanın yetersiz olduğu bununla birlikte yol güvenliği konularında hiç kimsenin mültecilere bilgi vermediği kaydedildi.