Süveyş kanalında en son 9 Ocak'ta Glory isimli yük gemisi karaya oturmuştu. (AA)

Ana kontrol merkezinde geminin karaya oturduğu bilgisi alınır alınmaz 4 römorkörün devreye sokulduğunu ve geminin tekrar yüzdürüldüğünü belirten Rabi, kanaldaki gemi trafiğinin olaydan etkilenmediğini kaydetti.

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Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, Malezya'dan gelip Portekiz'e gitmekte olan MSC ISTANBUL konteyner gemisinin kanaldan geçtiği sırada karaya oturduğunu ifade etti.

Süveyş Kanalı 'nda, "MSC ISTANBUL" isimli yük gemisinin karaya oturduğu ancak deniz trafiği aksamadan römorkörler aracılığıyla kanalın açıldığı bildirildi.

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