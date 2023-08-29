Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Konya’nın Kulu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.58’de oldu. Yerin 13.57 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulu ilçesi Tavşançalı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.7 olarak açıkladı.

"ESKİŞEHİR FAY ZONUNUN DEVAMINDA OLUŞTU"

Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin, “Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu . Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016), sevgiyle” ifadelerine yer verdi.