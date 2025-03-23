Büyük bir köpekbalığının turuncu bir Maori ahtapotunu sırtında taşıdığı görüntüler, dünya basınında haber oldu.

Yeni Zelanda sahillerinde Aralık 2023'te çekilen görüntüler yeni gün yüzüne çıktı.

Ülkenin kuzeyindeki Hauraki Körfezi'ndeki av dönemini yakından izleyen bilim insanları yaklaşık üç metrelik bir sivriburun camgözün üstünde bir ahtapotun durduğunu fark etti.

Auckland Üniversitesi'nden denizbilimleri uzmanı Rochelle Constantine ilk başta köpekbalığının üstündeki turuncu izin bir yara olduğunu düşündüklerini söylüyor:

Başta 'Bu bir duba mı? Bir balıkçılık tertibatına mı takılmış, büyük bir ısırık mı almış?' diye düşündüm.

Drone'la daha yakından bakıldığında ahtapot tüm dokunaçlarıyla karşılarına çıkmış.

Maori ahtapotları, güney yarımküredeki en büyük ahtapot cinsi.

Genelde denizin tabanında bulunan ahtapotların o bölgeye çok az giden sivriburun camgözlerden birinin üstünde görülmesi, bilim insanlarını şaşırtıyor.

Constantine, "10 dakika sonra ayrıldık, o yüzden sonra ne olduğunu anlatamam. Ancak ahtapot bu deneyimi uzun bir mesafe boyunca sürdürmüş olabilir. Dünyanın en hızlı köpekbalığı türleri saatte 50 kilometre hıza erişebiliyor" diyor.

Bilim insanı, bu sıradışı olayın deniz ve okyanus yaşamına dair ne kadar çok şeyin bilinmediğini gösterdiğini sözlerine ekliyor:

'Köpekbalığıtopot' karşılaşması, okyanasunun gizemlerini bir kez daha hatırlatıyor. Denizbilimci olmanın en iyi taraflarından biri de, denizde göreceğiniz sıradaki şeyin ne olduğunu asla bilememek. Muhafaza girişimlerini destekleyerek bu tarz sıradışı anların yaşanmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz.